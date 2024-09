Diputada Veloso insultó y criticó a la UDI en sesión especial por Chadwick

Un tenso e incómodo episodio se vivió el día martes en la sesión especial de la Cámara de Diputados, solicitada por el Frente Amplio por el rol de Andrés Chadwick, a propósito del caso Audio.

Según informa este miércoles El Mercurio, cuando tomó la palabra la diputada Consuelo Veloso (Independiente-Frente Amplio), el tono de la sesión cambió. “No quiero habla solo como una parlamentaria, porque creo que estoy aquí representando a millones de personas como fuerza política. Veo a los diputados de la UDI, especialmente nerviosos, y les quiero decir algo, y no lo había dicho nunca antes públicamente y lo voy a decir, aunque ya muchos lo saben, yo era de la juventud UDI y, de hecho, ¿saben por qué? Porque la primera aproximación que vi de políticos a los que les importara el campo ¿saben quién era? El diputado Ignacio Urrutia, vestido de huaso”, dijo la parlamentaria.

Apuntando a la UDI, Veloso prosiguió: “¿Saben qué hacía cuando venía a este Congreso, votaba en contra de los trabajadores del campo y votaba a favor de la gran industria agrícola? Eso es lo que hacen ustedes con la gente, la utilizan, la utilizan como medio para poder estar en el poder, para poder vincularse con las empresas para poder financiarles sus campañas y por eso nos ridiculizan, y por eso se ríen y saben que tengo razón”.

USTEDES TIENEN PLATA

Alzando la voz en pleno hemiciclo de la Cámara de Diputados, Veloso expresó que “no hay alguien malo por ser de derecha, los militantes decentes de la UDI no se merecen tener los representantes que tienen -a RN y todos-, porque ustedes tienen plata y ustedes se cagan a la gente pobre y trabajadora como mis padres, como mi familia, como yo… basta de verle la cara de estúpida a la gente. Den la cara por estos actos de corrupción, ¡se robaron plata! De eso no tengo ninguna duda. Estoy cansada de que me apaguen el micrófono”.

Lejos de apaciguar su discurso, continúa el relato de El Mercurio, Veloso remató con más ofensas: “La UDI utiliza a la gente. Ningún ciudadano ni militante se merece que ustedes los utilicen ¡caras de raja!''.

Así terminó su intervención la parlamentaria, quien se paró inmediatamente de su escaño para salir del hemiciclo, no sin antes continuar los intercambios en voz alta contra la oposición, la que por cierto también le respondía.

