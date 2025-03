Diputada Veloso anuncia solicitud de remoción contra Fiscal Nacional: "Por ejercicio negligente de su cargo"

La diputada Consuelo Veloso (IND-FA) anunció que se iniciará la recolección de firmas para pedir a la Corte Suprema la remoción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Esto, ante la polémica por la reciente filtración de chats entre la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, además del escándalo que el líder del Ministerio Público arrastra por el caso de Luis Hermosilla y su vinculación con Andrés Chadwick.

Durante un punto de prensa en el Congreso, la parlamentaria declaró que "formalmente vengo a anunciar que vamos a empezar el trabajo de reunir las 10 firmas para presentar una solicitud de remoción del Fiscal Nacional conforme al artículo 89 de la Constitución de la República”.

Agregó que esto último es “a propósito del ejercicio negligente de su cargo, considerando que más allá de las intenciones que puedan existir respecto a responsabilidades de otras actorías -como el fiscal Cooper- dentro del esquema del Ministerio Público, no deja de ser finalmente el eje central el fiscal Valencia”.

“No dejemos de considerar que finalmente las actuaciones o las no actuaciones que se llevan adelante en el Ministerio Público pasan por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien no ha sido capaz de aclarar sus vínculos con el caso de Hermosilla y Chadwick por información privilegiada que presuntamente habría comprometido entregarle al expresidente Sebastián Piñera respecto de sus causas”, complementó.

En ese contexto, la legisladora indicó que “yo no me explico cómo es que, habiendo tanto ímpetu desde estos espacios políticos para buscar responsabilidades, no se han buscado las responsabilidades de un fiscal nacional que, a todas luces, no actúa de manera objetiva y ecuánime respecto a los procedimientos”.

Veloso sostuvo que “me parece legítimo que intentemos una acción real de remoción respecto del verdadero responsable de la falta de imparcialidad hoy día de las actuaciones del Ministerio Público”.

Finalmente, mencionó que “si aquí hay algún interés real, y no solamente para los titulares, de poder limpiar la institucionalidad de los malos elementos y de quienes la desacreditan, llamo a mis colegas a que den un paso al frente apuntando a la verdadera madre de este cordero de eventuales delitos de corrupción y de tráfico de influencias que hoy día está representado absolutamente por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. (…) Esperamos que al poder político no le tiemble la mano y que si es que hay algún interés o conflicto de interés sepan dejarlos de lado”.

