Diputada Veloso acusó en plena sesión del Congreso a Miguel Ángel Becker por acoso y hostigamiento

En plena sesión en el Congreso, la diputada Consuelo Veloso (Frente Amplio) realizó una grave acusación contra el parlamentario de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker.

Según dijo la legisladora, su colega la acosa de manera reiterada, principalmente en los pasillos del establecimiento.

Por este motivo, aseguró que lo llevará a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

“Debo denunciar públicamente y con harta impotencia al diputado Miguel Ángel Becker. Me ha acosado durante todo el período; cuando me encuentra en los pasillos me dice estupideces”, afirmó la congresista.

“Disculpe que se lo diga en esos tonos, porque me imagino usted como caballero que lamentará bastante que a una mujer la anden atosigando de esa forma. Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, no sé qué edad tiene, pero me parece de una violencia enorme", complementó.

Luego, enfatizó que "no tengo ningún problema con que se me quiebre la voz, porque es bastante lamentable, porque con colegas acá tenemos diferencias infinitas, y probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa".

Veloso advirtió que si Becker “sigue hostigándonos y hostigándome, porque sé que hostiga a varios colegas del oficialismo, va a encontrarse con alguien que les va a resistir y que les va a combatir, y que no lo va a dejar que pase estos años agrediendo como quiera".

Finalmente, la diputada mencionó que "no descarto ejercer alguna acción personal, porque yo no tengo por qué aguantar un hombre violento, que no tengo ni la más mínima duda de que si pudiera agarrarnos en la calle y sobre todo ahora para hacernos cualquier cosa, porque pensamos distinto, él lo haría".

