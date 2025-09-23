Diputada PPD, Carolina Marzán, por postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "Esta es una misión, un desafío de Estado"

La diputada Carolina Marzán respaldó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, señalando que su experiencia la avala y que el apoyo debe ser transversal, sin espacio para mezquindades políticas.

"Respaldamos el apoyo brindado hoy oficialmente por el presidente de Gabriel Boric a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque sin duda la expresidenta cuenta con todas las capacidades y talentos para desarrollar esta importante labor. Ya los demostró en la ONU Mujeres, también como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este es un momento importantísimo donde no debe haber espacios ni para aprovechamientos políticos ni mezquindades. Esta es una misión, un desafío de Estado que debe convocarnos a todos y a todas".

PURANOTICIA