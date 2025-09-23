Click acá para ir directamente al contenido
Diputada PPD, Carolina Marzán, por postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "Esta es una misión, un desafío de Estado"

La diputada Carolina Marzán (PPD) valoró el respaldo del presidente Boric a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, destacando su experiencia internacional

Martes 23 de septiembre de 2025 20:21
La diputada Carolina Marzán respaldó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, señalando que su experiencia la avala y que el apoyo debe ser transversal, sin espacio para mezquindades políticas.

"Respaldamos el apoyo brindado hoy oficialmente por el presidente de Gabriel Boric a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque sin duda la expresidenta cuenta con todas las capacidades y talentos para desarrollar esta importante labor. Ya los demostró en la ONU Mujeres, también como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este es un momento importantísimo donde no debe haber espacios ni para aprovechamientos políticos ni mezquindades. Esta es una misión, un desafío de Estado que debe convocarnos a todos y a todas".

