Diputada Placencia califica de "inoficiosa" la comparecencia de Miguel Crispi ante comisión investigadora del «Caso Monsalve»

La diputada Alejandra Placencia (PC), integrante de la comisión investigadora por el «Caso Monsalve», calificó como "inoficiosa" la comparecencia del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y admitió que "habría sido deseable una actitud más colaborativa" de su parte.

"La sesión de ayer fue muy dura, compleja, creo que también tiene que ver con las expectativas que tiene cada uno sobre el aporte que puedan hacer los invitados e invitadas. En ese sentido, claro fue absolutamente inoficioso invitar en este caso a Miguel Crispi", dijo en entrevista con radio Universo.

"Tenemos que hacer una revisión de a quienes se invita, me da la impresión de que para analizar los actos de gobierno tenemos que ser claros en invitar a quienes realizan actos en representación del Gobierno y esas son las autoridades correspondientes”, agregó.

En ese sentido recordó que “cuando fue la ministra Tohá, ella entregó sin lugar a dudas (...) antecedentes y una reflexión y opinión sobre cómo se habían abordado los hechos por parte del Gobierno en las primeras horas", algo que no ocurrió en el caso de Crispi.

"Habría sido deseable una actitud más colaborativa", insistió Placencia, junto con destacar que "los asesores no toman decisiones”, por lo que en adelante espera no “perder” su tiempo “con gente que no va a poder o no va a querer" entregar lo que se necesita, pues "no tienen ninguna obligación de hacerlo".

"Entendemos que las conversaciones con el Presidente son privadas, ninguno de nosotros quisiera develar eso. Salvo la gente que maliciosamente grabe una conversación con el Presidente, como (lo hizo en su momento) el diputado Mellado, que preside la comisión, afirmó.

