Diputada Pérez calificó la acusación constitucional contra el ministro Jackson como "persecución política" del Partido Republicano

La diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), se refirió al rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo, Giorgio Jackson, levantada por el Partido Republicano.

En conversación con T13 Noche, calificó la negativa de sus pares al libelo como "un encarrilamiento del Congreso Nacional hacia el abordaje inmediato de las urgencias de los chilenos y chilenas".

Esto, en vista de que la "acusación constitucional se presentó sin ningún fundamento. A mi juicio, sin un criterio técnico mínimo que justificara su presentación (...) yo creo que hubo una búsqueda que no prosperó de persecución política por parte del Partido Republicano a la labor del ministro Giorgio Jackson".

La parlamentaria expuso que "esto no lo planteamos solamente desde el oficialismo, sino que también de parte de algunos miembros de la oposición que no se sumaron a esta acusación constitucional (...) Chile Vamos, al menos en parte, no estuvo disponible a sumarse a este gallito político a cualquier costo respecto del Gobierno".

Asimismo, afirmó que esto se traduce en "una oportunidad para que el Congreso Nacional trabaje en las urgencias que hoy en día tiene la ciudadanía. Tenemos mucho que hacer en materia de seguridad pública, social, económica. Necesitamos cierta disposición a acuerdos, diálogos, que ese sea el clima que prime".

"Creo que mantener un estándar mínimo de funcionamiento de una herramienta como es la acusación constitucional en el Congreso Nacional es necesario para defender a las instituciones y la democracia", sostuvo Pérez.

