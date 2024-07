Diputada Pérez afirma que interpelación contra Ministro de Energía "es necesaria"

La diputada Joanna Pérez explicó que la interpelación contra el ministro de Energía, Diego Pardow, busca esclarecer en el Congreso los cuestionamientos por el alza de las tarifas eléctricas.

En diálogo con radio Agricultura, la legisladora de Demócratas dijo que con esta interpelación buscan “esclarecer (los) hechos, circunstancias”, en que se llegó a un estado en que las tarifas de la luz subirán escalonadamente, en tres etapas, mecanismo que, dicen desde el Congreso, no fue informado debidamente por el secretario de Estado.

“La interpelación es necesaria y por eso la hemos presentado junto a Amarillos y junto a independientes”, sostuvo la diputada por la región del Biobío.

Asimismo, comentó que “día a día conocemos nuevos hechos que no se informaron en ambas cámaras de igual manera. Las alzas sucesivas no fueron informadas, se habló de un porcentaje que iba a subir de una vez y no fueron esclarecido los montos, las simulaciones, de hecho hubo diputados que lo pidieron en la Comisión”, aseguró.

La parlamentaria defendió la labor del Congreso en la tramitación de la ley e insistió en que no contaron con todos los antecedentes antes de votar.

“Sabemos que es un mercado complejo, muy técnico, pero no por eso podemos exponer, por las malas decisiones o por las incompletas informaciones, a la ciudadanía. Uno puede decir ‘bueno y ustedes votaron’, sí, votamos con información distinta”.

Agregó que “ahí hay algo que ver si hay dolo (de parte de Pardow) o fue por desconocimiento del ministro, porque fue mal asesorado”, de modo que el secretario de Estado tendrá un espacio en la interpelación, si se concreta, para informar y contestar estas interrogantes.

La interpelación que impulsa la diputada de Demócratas contiene 15 puntos y por el momento lleva 38 firmas de 52 que necesitan para que esta acción se concrete.

“Hay bancadas que han ofrecido su sus votos como la UDI y lo valoro, RN también manifestó que van a entregar sus firmas, así que no tengo dudas”, complementó.

