Diputada Paula Labra informó que fue diagnósticada con cáncer y que someterá a cirugía

La diputada Paula Labra (Ind.-RN), informó que fue diagnosticada con cáncer, por lo que este martes se someterá a cirugía.

A través de redes sociales, la parlamentaria escribió que "hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada, para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos".

"Mañana martes seré sometida a cirugía y posteriormente estaré llevando a cabo la debida recuperación, lo que me tendrá fuera del congreso y terreno por al menos un mes", agregó.

La exseremi de Salud de la región Metropolitana mencionó también que "agradezco a mi gente querida por siempre estar a mi lado, apoyándome. Una vez superado esto, volveré con el mismo entusiasmo y energía de siempre".

La legisladora recibió el apoyo de la diputada Mercedes Bulnes (Frente Amplio), quien en mayo también comunicó estar afectada por un cáncer.

"Mi solidaridad con la diputada Paula Labra en estos momentos. A pesar de nuestras diferencias políticas, lo humano prevalece, especialmente cuando ambas enfrentamos la batalla contra el cáncer. Fuerza y ánimo", expresó.

(Imagen: @paulalabra)

