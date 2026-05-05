Diputada Parisi y apertura del Gobierno: "Si me vendo por aliviar el bolsillo a los adultos mayores, díganme vendida"

Frente al proyecto de reconstrucción, la actitud receptiva mostrada por el Gobierno hacia los planteamientos del Partido de la Gente (PDG) fue valorada positivamente por la diputada de dicha colectividad, Zandra Parisi.

Durante una entrevista concedida a Radio Pauta, la legisladora hizo hincapié en el cambio de postura de la administración actual, asegurando que el Ejecutivo se encuentra "mucho más abierto, más participativo, más dispuesto a escuchar, se dio cuenta que el PDG está dispuesto a escucharlo".

Si bien existe voluntad dentro de su tienda política para aprobar la idea de legislar la iniciativa, la congresista fue enfática en advertir que "nadie entrega un cheque en blanco".

En esa misma línea, la representante del PDG estableció los límites de las negociaciones, puntualizando que "nuestra línea roja es si se le quitan beneficios a los chilenos y a las chilenas".

Por otro lado, la autoridad abordó los cuestionamientos hacia su sector político, manifestando no tener "ningún problema en que me digan que nosotros nos vendemos (…) si yo me vendo por aliviar el bolsillo a los adultos mayores que tienen que comprar pañales o los remedios, díganme vendida".

Finalmente, la diputada replicó directamente a los reproches emitidos por Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, a raíz de este acercamiento con el Ejecutivo. Sobre este punto, Parisi sentenció: "no sé si el senador también lo tiene claro, pero nosotros tenemos muy claro que si seguimos trabajando cohesionadamente, el Partido de la Gente va a lograr mucho más que aquellos que internamente se están dividiendo".

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