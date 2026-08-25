Diputada Parisi pide a Cancillería exigir aclaración a Argentina por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

La diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) solicitó a la Cancillería realizar todas las gestiones diplomáticas correspondientes para exigir una aclaración formal de Argentina, luego de las declaraciones del comandante en jefe de la Fuerza Aérea trasandina, general Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes.

A raíz de estos dichos, la parlamentaria e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores manifestó su preocupación y sostuvo que “estas declaraciones son preocupantes y no podemos simplemente dejarlas pasar”.

Parisi advirtió además que no se trataría de un episodio aislado, señalando que “no es la primera vez que escuchamos, desde altos mandos militares argentinos, afirmaciones que generan dudas respecto de una materia que está absolutamente zanjada”.

La diputada del PDG recalcó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes está respaldada por el derecho internacional y por tratados plenamente vigentes. En ese contexto, llamó a las autoridades a abordar la situación con claridad, pero procurando al mismo tiempo resguardar la relación bilateral entre ambos países.

“El Estrecho de Magallanes es chileno. Nuestra soberanía está respaldada por el derecho internacional y por tratados plenamente vigentes. Chile y Argentina somos países hermanos y tenemos una relación que debemos cuidar, pero una buena relación también exige respeto y claridad”, afirmó.

En esa línea, Parisi pidió que sea la Cancillería chilena la que, a través de los canales institucionales correspondientes, solicite a Argentina una aclaración categórica respecto de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea trasandina.

Finalmente, la parlamentaria enfatizó que “en materia de soberanía no hay derecha ni tampoco izquierda, gobierno u oposición. Hay una sola posición: Chile se respeta y su soberanía se defiende con unidad, serenidad y firmeza”.

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