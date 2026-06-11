Diputada Parisi dice que el proyecto de ley de Responsabilidad Parental "merece ser analizado"

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, abordó el proyecto de ley presentado por el Presidente José Antonio Kast, el cual busca fortalecer la responsabilidad parental.

La parlamentaria integrante de la Comisión de Familia de la Cámara comentó que “toda iniciativa que fortalezca la responsabilidad parental merece ser analizada con muchísima atención”.

En ese sentido, sostuvo que “detrás de cada norma hay niños, niñas y adolescentes que necesitan contención, protección, estabilidad y el compromiso efectivo de quienes tienen el deber de cuidarlos”.

Parisi afirmó que “la crianza no puede recaer únicamente en uno de los padres, ni tampoco el Estado puede reemplazar permanentemente las obligaciones familiares”.

Finalmente, la diputada dijo que espera "que este proyecto contribuya a promover una mayor corresponsabilidad, resguardando siempre el interés superior de los niños, y entregando herramientas efectivas para que los deberes parentales se cumplan de manera real y no sólo queden en el papel".

Cabe señalar que este jueves, el Presidente Kast firmó la iniciativa que busca exigir el deber de cuidado de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes.

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