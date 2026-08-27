Diputada Parisi cuestiona exclusión del PDG en Comisión Nueva Arquitectura del Estado: "Todas las miradas deben estar sobre la mesa"

La diputada Zandra Parisi cuestionó que el Presidente José Antonio Kast presentara la Comisión Nueva Arquitectura del Estado sin incluir al Partido de la Gente (PDG), pese al rol que ha tenido la colectividad en la construcción de acuerdos para Chile dentro del Congreso, y manifestó que “estamos pidiendo que se escuche una mirada que representa a miles de chilenos”.

La instancia tendrá 120 días para elaborar propuestas sobre la estructura ministerial y el funcionamiento de la administración pública. Según explicó el Mandatario, el objetivo es revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones y reasignar recursos, para luego enviar al Congreso las iniciativas legales correspondientes.

La diputada Parisi señaló que “me llama profundamente la atención que el Gobierno presente una comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y que hable de transversalidad y de escuchar distintas miradas, pero que deje afuera al PDG”.

Asimismo, sostuvo que deben ser considerado en una discusión de esta naturaleza, especialmente considerando que “el PDG tiene 14 diputados y ha sido una fuerza que ha contribuido a dar gobernabilidad y a construir acuerdos importantes en el Congreso”.

"No estamos pidiendo cargos ni cuotas políticas. Estamos pidiendo que se escuche una mirada que representa a miles de chilenos que están cansados de un Gobierno burocrático, caro, y muchas veces alejado de sus problemas cotidianos”, agregó.

En ese contexto, Parisi advirtió “si realmente queremos modernizar el Estado, reducir la burocracia y hacer que los recursos lleguen a las personas, entonces todas las miradas deben estar sobre la mesa”.

La parlamentaria también recordó que "hay algo que el Gobierno no puede olvidar: las propuestas de esta comisión finalmente tendrán que pasar por el Congreso”.

Por ello, finalmente afirmó que “habría sido mucho mejor comenzar este proceso dialogando con quienes después tendrán que discutirlo y votarlo”.

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