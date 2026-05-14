Diputada Ossandón valora que el Gobierno acogiera propuestas de RN en megarreforma y acusa a la izquierda de "agitar el avispero"

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, valoró que el Gobierno tomara en consideración los cambios propuestos por su partido al texto de la Reconstrucción Nacional y acusó a la oposición de “agitar el avispero” por intereses políticos.

En entrevista con radio Agricultura, la parlamentaria sostuvo que "queremos agradecer al Gobierno, que haya tomado nuestra propuesta de reformular el crédito tributario, en el fondo con una mirada más a quienes realmente hoy día encabezan el desempleo, que son las mujeres y sobre todo, las mujeres jóvenes”, comentó la diputada en entrevista con Radio Agricultura.

Sobre la exención de contribuciones para adultos mayores dijo que, “yo siempre, y desde el día uno lo he dicho, la persona que tenga la renta para pagar las contribuciones dado que afecta al Fondo Común Municipal lo debe hacer, pero tampoco lo podemos votar en contra, porque si votamos en contra afectamos a muchos adultos mayores que no tienen la renta y se cae todo”.

“Lamentablemente eso está súper amarrado y también uno tiene que ceder, tampoco las puede ganar todas, y me parece que el Gobierno ha escuchado, al menos a nosotros nos ha escuchado en todas aquellas propuestas que le hemos hecho”, aseguró.

La legisladora, además, criticó a la izquierda: “Creo que hay que tener cuidado, porque tuvimos una revuelta social, hay una izquierda que está agitando el avispero, diciendo que esto es beneficio para los ricos y no para los pobres, cuando es absolutamente todo lo contrario”, señaló

Añadió que “cuando el país crece, se desarrolla, se transforma en un país atractivo para la inversión, mejora todo, y mejora también la mesa familiar del más vulnerable, pero es muy seductor ese mensaje que está dando la izquierda más radicalizada”.

En todo caso, la diputada no cree que vuelva a existir un estallido social, pues es importante “la cantidad de gente que después de eso recapacitó, y yo creo que entendió que las vías son a través de más democracia, las vías institucionales y no a través de la destrucción”.

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