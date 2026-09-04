Diputada Ossandón por dichos de Milei en Foro Madrid: "No es correcto permitir que se basuree con nuestra historia"

La diputada Ximena Ossandón (RN) abordó las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, durante el discurso de apertura del Foro Madrid que se realiza en Chile.

Durante su intervención en el encuentro conservador, el trasandino lanzó frases como “zurdos mugrosos” o “el comunista (Salvador) Allende”.

Y en conversación con La Tercera, la parlamentaria manifestó que “si yo soy chilena y me gusta la patria y la celebramos, si bien no voy a comulgar con ciertos gobiernos que han sucedido en nuestra historia, también me parece que no es correcto que yo esté permitiendo que se basuree con nuestra historia tampoco”.

La parlamentaria sostuvo que “Milei es un estilo, yo creo que incluso estuvo corto para su estilo. A mí lo que no me gusta es que venga a hablar mal del país (...) hay palabras que sacan roncha y creo que no corresponde que un Presidente de la República de otro país venga a sacar ronchas a un grupo importante de chilenos".

También criticó a algunas figuras del sector que respaldaron al mandatario argentino. “Al final te terminas pisando la cola, porque yo estoy pidiendo que no se insulten a otras instituciones, pero estoy permitiendo que se insulten a nuestros presidentes”, subrayó.

Por otro lado, la diputada comentó sobre la situación que afectó al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y pidió que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, esté más en terreno.

“Tenemos un ministro que está haciendo todo lo posible. Yo siempre le digo al ministro, el ministro está bien, los asesores, pero vaya al terreno sin cámaras, sin nada y converse con la gente”, indicó.

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