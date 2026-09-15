Diputada Ossandón por crisis de desempleo: "Este Gobierno va a tener que empezar a mirar todo lo que hizo Piñera"

La diputada de RN, Ximena Ossandón, abordó la cifra de desempleo que llega al 9,5% y sostuvo que el Gobierno deberá mirar lo que hizo el expresidente Sebastián Piñera para enfrentar esta situación.

En conversación con EmolTV, la parlamentaria señaló que "la mayor petición hoy día es empleo. Tenemos una cifra en general que es bastante preocupante. Chile es de los pocos países que no se ha poduido recuperar en esta materia después de la materia, lo cual lo hace altamente preocupante"-

En esa línea, manifestó que "el Gobierno tiene que tomar medidas de urgencia y emergencia (...) tenemos que ver por qué hemos llegado a esto. Yo veo que en el Gobierno en eso hay un análisis bastante claro, en el sentido de que efectivamente durante los últimos años (...) hay una baja inversión, un encarecimiento del costo laboral".

La congresista recalcó que "tenemos que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, y veo que el ministro Rau está muy ocupado en esta materia, porque yo soy parte de la comisión de Trabajo y estamos viendo cómo hacer desde el mundo legislativo al menos, cambios para que se vuelva a apoyar la reactivación económica, pero tenemos que pasar un tiempo, tal vez con medidas como las que tomó el ex Presidente Piñera".

"Este Gobierno va a tener que empezar a mirar todo lo que hizo Piñera en su época, justamente en la pandemia y post pandemia, cuando él puso subsidios directos justamente para mantener y terminar generando empleo", subrayó.

Finalmente, la legisladora argumentó que "si bien este es un Gobierno diferente, va a tener que mirar la experiencia que existió y que resultó, no hace mucho tiempo, porque la situación está igual o ese minuto, porque nosotros no hemos vivido ningún terremoto, ninguna pandemia que las que les tocó al expresidente Piñera".

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