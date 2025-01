Diputada Ossandón no cree que la bancada de RN "esté cuadrada para la votación" de la reforma previsional

La diputada de Renovación Nacional y jefa de bancada, Ximena Ossandón, se refirió la votación por la reforma de pensiones que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados.

En conversación con Pauta, la parlamentaria dijo que no cree que la bancada de RN “esté cuadrada para la votación de hoy. Hemos hecho todos los intentos hasta último minuto (…) y tengo la sensación que no van a estar todos”.

La legisladora realizó una distinción entre lo que es la bancada de su partido y el Comité. “Hay varias personas que son parte de nuestro comité, que son de los diputados libertarios que están con Kaiser, que sería el diputado Cristóbal Urruticoechea y Leonidas Romero”, precisó.

En cuanto las críticas contra el acuerdo, Ossandón manifestó que “ha existido una guerra, un verdadero bombardeo impresionante a través de las redes sociales para ponerle freno a esta reforma, y a mí me parece que es de una falta de realismo absoluta”.

“Decir que no ha existido diálogo ni conversación o que los expertos no han ido, créeme que en mi vida al menos a mí me ha tocado estar más metido en una reforma como la reforma de pensiones, que es lo que corresponde con lo demás, porque es una tremenda reforma”, enfatizó.

Sobre la carta enviada por las aseguradoras de Estados Unidos al Presidente Gabriel Boric, la legisladora sostuvo que “lo que hay que entender que este gremio que manda esta carta, agrupa a tres dueños de AFP en Chile. Entonces los que estuvimos en la conversación, sabemos que nunca les gustó a las AFP el tema de la licitación de stock, porque los obliga a competir y a bajar comisiones”.

“Aquí hay demasiados intereses creados en este gremio que mandó esta carta (…) pero curiosamente este gremio está relacionado con AFP también. Entonces, aquí yo quiero que se entienda que nosotros no estamos haciendo ni un ataque corporativo a la AFP, ni una defensa corporativa”, precisó.

Respecto a las declaraciones de Johannes Kaiser sobre esta iniciativa, la diputada expresó: “Yo no me hago responsable de las palabras de Johannes Kaiser y yo me imagino que tendrá pruebas para decir algo así. Yo en lo personal no tengo idea de a quién se refiere, y me parece que es de una total irresponsabilidad, porque es cosa que vea cómo empezó la reforma y cómo terminó”.

“Si alguien realmente cedió acá fue el Gobierno, que puso el corazón de un programa del Gobierno, que era terminar con la AFP”, complementó.

Y aseveró que “tenemos que volver a la política de los consensos, esta cosa de trincheras, que si todo lo mío no está incluido en un 100% la cosa es mala, eso le hace muy mal a Chile. Por primera vez estamos volviendo a poder conversar oposición y Gobierno sobre temas trascendentales. Hoy día son las pensiones, mañana será educación, salud, lo que sea”.

PURANOTICIA