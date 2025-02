Diputada Ossandón manifestó sus dudas respecto a eventual candidatura presidencial de Rodolfo Carter

La jefa de bancada de diputados y vicepresidenta de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, manifestó sus dudas respecto a una eventual candidatura presidencial del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Aseguró que el verdadero objetivo de Carter sería postularse al Senado más que una carrera hacia La Moneda.

En diálogo con Radio ADN, la diputada señaló que “creo que Carter sabe que no le da para la presidencial en este momento y estaría enfocado en la senatorial”.

Sin embargo, la legisladora también criticó la relación del exalcalde con el fiscal Manuel Guerra, vinculada a una investigación en la que se perdieron 21 mil millones de pesos. “Carter tiene que aclarar muy bien su relación con el fiscal Guerra. Los estándares de probidad hoy día son muy altos. No podemos tener un candidato que al poco tiempo de ser nombrado comience un bombardeo de situaciones complicadas”.

Consultada por la vinculación del persecutor con la alcaldía de Providencia, la vicepresidenta de RN señaló que aquello está aclaro y no es comparable con la situación de Carter. “Hay 21 mil millones que no se acreditaron, no hay ese tipo de relación con Providencia, el fiscal Guerra puede trabajar donde se le ocurra”.

PANORAMA ELECTORAL

Ossandón reiteró el apoyo de Renovación Nacional a Evelyn Matthei (UDI), señalando que la actual figura política sigue siendo la favorita, según las encuestas.

Por lo mismo, insistió en la realización de primarias en la centro derecha, un escenario donde deberían estar los candidatos que verdaderamente marquen la diferencia. “Las primarias son positivas cuando hay personas que realmente tienen posibilidades de ganar la presidencial, que convocan a la gente”.

“Pero cuando son primarias con personas que no marcan, no tiene sentido. No participaremos en procesos internos con candidatos sin suficiente apoyo popular”, reiteró.

Consultada por la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a ser candidata presidencial por tercera vez, la diputada manifestó que “aunque todo es posible en política, sería una decisión compleja para la expresidenta. Volver a La Moneda es un tema humano complejo de resolver”.

