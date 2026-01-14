Diputada Ossandón dice que "me parece curioso esta línea de tanto independiente" en posible gabinete de Kast

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió al posible gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con radio Duna, la legisladora señaló que le "parece curioso esta línea de tanto independiente, entendiendo que cuando uno gobierna entra en arenas movedizas”.

"Hay que hacer un análisis, creo que las fuerzas políticas son importantes de considerar porque les dan respaldo político a los ministros que van a tener que entrar en arenas movedizas", agregó.

En cuanto a un eventual rol de Rodolfo Carter como ministro de Seguridad Pública, la parlamentaria manifestó que "no me gusta, hablo desde el conocimiento, soy diputada del distrito y creo que dato mata relato. Para la cartera que está no tiene capacidad".

Por otro lado, Ossandón comentó sobre la absolución del excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica y sostuvo que "a juicio de un sector político no se puede imponer una verdad sobre una verdad judicial que determina un tribunal, lamentablemente terminamos incluso olvidando las consecuencias que tuvo el diputado electo".

“Estamos absolutamente convencidos de que el tema es muy importante. Si queremos recuperar el orden público, ellos tienen que tener algún respaldo y eso pasó ayer”, añadió.

Finalmente, la diputada afirmó que “nadie justifica lo que pasó, yo quiero ser absolutamente empática, pero efectivamente las circunstancias producen consecuencias que uno no quisiera”.

