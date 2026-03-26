Diputada Ossandón critica alza de combustibles y advierte por “ruido político” en inicio del gobierno de Kast

La diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, abordó el complejo escenario económico derivado del alza de los combustibles y realizó un balance de las primeras semanas de la administración del presidente José Antonio Kast.

En entrevista con radio Duna, la parlamentaria enfatizó la importancia de no sacar ventajas políticas ante la crisis, comparando la situación con un terremoto. Respecto al costo de la vida, Ossandón instó a generar soluciones transversales: "No nos cerremos en que no hay plata, llamemos a actores para que lleguemos a acuerdos y que sea más barato", señaló.

Sobre el inicio de la gestión gubernamental, la legisladora reconoció que el periodo ha sido más difícil de lo previsto. Según explicó, factores externos como el conflicto en Irán han afectado la agenda de un gabinete que, a su juicio, se ha mostrado eficiente en su despliegue inicial.

Finalmente, Ossandón criticó la estrategia comunicacional del Gobierno en redes sociales, específicamente tras publicaciones que aludían a una supuesta quiebra del Estado. La diputada lamentó que el ministro de Hacienda deba dedicar tiempo a dar explicaciones en lugar de enfocarse en soluciones de fondo.

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