Diputada Ossandón asegura que Rodolfo Carter no cumple con los requisitos para ser ministro de Seguridad Pública

La diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió a Rodolfo Carter, quien ha surgido como posible ministro de Seguridad Pública y sostuvo que no cumple con los requisitos para ese cargo.

En conversación con radio Pauta, la legisladora dijo no tener "tan claro cuáles son las cualidades de Rodolfo Carter para tener ese cargo” y recalcó que se trata de una cartera altamente demandante, que es prioritaria para la ciudadanía.

A su juicio, quien asuma ese rol debe contar con experiencia comprobable, conocimiento del trabajo con las policías y las Fuerzas Armadas, además de indicadores claros de gestión. “Yo soy diputada de la zona (Distrito N° 12), no sé dónde están los indicadores de Rodolfo Carter”, precisó.

Al ser consultada directamente sobre si el senador electo cumple los requisitos para ese cargo, la parlamentaria manifestó que "personalmente para mí no”.

Y advirtió que el Ministerio de Seguridad es un cargo nuevo, complejo y de alto riesgo político, y que quien lo asuma podría enfrentar costos inmediatos si no logra resultados concretos en el corto plazo.

Por otro lado, la diputada comentó sobre la relación de Renovación Nacional con la próxima administración de José Antonio Kast y reconoció que existe decepción por la escasa convocatoria inicial hacia al partido.

En ese sentido, criticó que “ha sido bastante pobretona la llamada a Renovación Nacional”, en referencia a la experiencia del partido y al despliegue político realizado durante la campaña.

Pese a ello, afirmó que RN estará disponible para colaborar desde el rol que le corresponda, sin victimizarse, y con foco en responder a las principales demandas ciudadanas en seguridad, crecimiento económico y gobernabilidad.

PURANOTICIA