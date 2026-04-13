Diputada Ossandón advierte que va insistir “hasta el final” para que proyecto de Reconstrucción Nacional se revise de manera parcelada

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), reafirmó que su partido no actúa como “fuego amigo” contra el gobierno, aunque aseguró que seguirá defendiendo la idea de revisar la megarreforma de Reconstrucción Nacional de manera parcelada.

Sobre la magnitud de la iniciativa oficialista, la diputada de Renovación Nacional entregó su visión respecto a la relevancia que tiene para el Ejecutivo. “No tenemos que mofarnos, unos dicen que es la ley tutti frutti, el otro dice que ómnibus, pero por lo que yo voy entendiendo, sin conocer el proyecto, a mí me da la sensación de que el avance de este proyecto es como, no sé si la columna vertebral, pero es muy importante para la realización del plan de gobierno que presentó el presidente Kast, al igual como fue alguna vez la reforma constitucional para Gabriel Boric. Yo creo que es muy importante que esto avance”, sostuvo.

Respecto a los motivos para fraccionar el debate legislativo, argumentó que esta estrategia permitiría despachar con mayor celeridad ciertas materias. Pese a admitir que los respaldos para visar la reforma en su totalidad podrían estar disponibles, recalcó que “nosotros lo dijimos desde el día uno, nos hubiera gustado separar, parcelar, justamente para avanzar con las cosas que son más rápidas, porque claramente nos vamos a enfrascar (...) Yo lo hubiera separado, hubiera sido una sesión y tal vez probablemente el 98% del resto de las demás iniciativas podrían salir más rápido”.

“Vamos a insistir hasta el final, porque yo estoy convencida de que si hay ciertos temas que los aislamos, todo el paquete medular va a avanzar mucho más rápido”, explicó.

El factor político y las posturas contrapuestas en el Congreso también fueron abordados por la representante de RN para justificar su propuesta de división. “Porque recordemos que hay una cosa bastante ideológica, con este cuento de un grupo que siempre le gusta bajar los impuestos a la empresa y al otro le gusta subirlo. Entonces, yo ya estoy escuchando todos los discursos y las intervenciones que van a haber en la sala, sin mover un ápice de la aguja”, complementó.

Al abordar los vínculos internos con el Palacio de La Moneda, la autoridad de la Cámara Baja desestimó cualquier tipo de fricción. “Nosotros somos parte, somos colaboradores de este gobierno, nosotros la segunda vuelta apoyamos, si bien perdimos de forma rotunda en la primera, pero eso no quiere decir que uno sea, como nos intentaban poner, el fuego amigo, no. Porque todo el tiempo están buscando noticias y yo creo que eso es bien injusto al final porque los amigos se dicen las cosas también”, aclaró.

Por otro lado, la legisladora alertó sobre los eventuales efectos negativos frente a la opinión pública si el proyecto no cuenta con una difusión correcta. “Yo creo que el tema es mucho más político, es la ciudadanía que va a tener que entender (...) Hay un aspecto comunicacional importante”, precisó, agregando sobre el alineamiento del sector que “yo siento que se van a cuadrar todos, pero no puedo firmarlo en piedra”.

Para concluir, Ossandón manifestó sus reparos frente a un ítem específico del texto legal. “A mí, ponte tú, dentro de este proyecto, que yo no lo conozco, a mí me mete ruido el tema de las contribuciones. Yo creo que las contribuciones, la justicia no es igual para todos. Mi postura es que los que tenemos y podemos pagar, tenemos que pagar, porque esto afecta de sobremanera al fondo municipal”, finalizó.

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