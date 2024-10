Diputada Musante y joven que perdió visión de un ojo interponen querella por arengazo en el Estadio Monumental

La diputada independiente Camila Musante acompañó este jueves a Yomara Segovia, de 21 años, a interponer una querella contra todos quienes resulten responsables de los hechos que terminaron causándole la pérdida de la visión de un ojo tras un arengazo en el Estadio Monumental ocurrido en agosto pasado.

“Venimos a acompañar a Yomara Segovia, una joven de 21 años, quien lamentablemente fue víctima de una situación que ocurre muchas veces alrededor o en la contingencia de lo que puede ser un partido de fútbol. Ella iba transitando en un bus que fue apedreado y eso le significó un daño ocular”, señaló la parlamentaria.

En esta línea, manifestó que “ella quiere justicia y reparación como cualquier víctima de un delito de estas características. Y venimos a apoyarla porque creemos que es muy valiente lo que está haciendo hoy”.

Musante realizó un llamado a las autoridades “a que redoblen los esfuerzos para cuidar no solamente los estadios, sino que todas las actividades de carácter deportivo porque queremos que las familias puedan disfrutar de manera tranquila y segura del deporte en Chile”.

“Queremos también que la hinchada pueda sentirse protegida a la hora de asistir a un partido. Y porque en este caso los transeúntes, como el caso de Yomara, no sientan que pueden en cualquier momento se vea en riesgo su integridad física -su vida incluso-, de poder ser víctimas de un ataque donde ella no tenía absolutamente nada que ver, sino solamente haber estado en el lugar y en el momento equivocado y donde no se habían tomado todas las medidas de resguardo para que las actividades deportivas en nuestro país se realicen con total normalidad y seguridad”, indicó.

Finalmente, la legisladora comentó que “ella ha sido muy clara en que no sólo busca justicia por su caso personal, sino que quiere evitar que esto le vuelva a ocurrir a cualquier otra persona que sea transeúnte de un sector donde se está desarrollando una actividad deportiva, donde se está realizando un partido, o que va pasando cerca de un estadio, e incluso para quienes asisten a este tipo de actividades, para que tengan absoluta seguridad de que van a salir íntegros y sin ningún daño físico”.

PURANOTICIA