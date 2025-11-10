Diputada Musante y el caso «Muñeca Bielorrusa»: “Destruye la confianza en el Poder Judicial”

Previo a comenzar la que podría ser la última jornada de la audiencia de formalización en el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, la diputada y querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, Camila Musante (IND-PPD), sostuvo que el caso “no solamente destruye la confianza en el Poder Judicial, sino que además demuestra cómo unos pocos quieren convertir a la Corte Suprema en una empresa y asociación ilícita”, y apuntó sus críticas principalmente contra la figura de la exministra Ángela Vivanco, los imputados de su círculo, así como a al abogado Luis Hermosilla y a quienes se han visto implicados por presunta intervenciones judiciales.

Respecto a los casos y la formalización del círculo de Vivanco, la diputada Musante comentó que “han destruido la justicia chilena un grupo de supremos que se creen con supremacía por sobre la ley”.

“Me refiero a la exministra Ángela Vivanco y a la red de favores de la que era parte el abogado Hermosilla. Con coimas siendo pagadas por los propios notarios y conservadores, para poder beneficiar en un juicio al consorcio bielorruso”, expuso la parlamentaria.

Finalmente, señaló que esta situación “no solamente destruye la confianza en la justicia y en el Poder Judicial, sino que además demuestra cómo unos pocos quieren convertir a la Corte Suprema en una empresa y asociación ilícita para poder hacer negocios y lucrar a costa de la injusticia que recibe la mayoría de los chilenos”.

