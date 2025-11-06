Click acá para ir directamente al contenido
Diputada Musante valora querella del CDE por el caso "Muñeca Bielorrusa", pero insiste en investigación por tráfico de influencias

La parlamentaria preguntó: "¿Qué va a pasar Andrés Chadwick? ¿Qué va a pasar con el exfiscal Manuel Guerra?".

Jueves 6 de noviembre de 2025 18:21
La subjefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, valoró la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Gonzalo Migueles —pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco— junto a cuatro abogados y Conservadores de Bienes Raíces; en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

No obstante, la diputada instó a avanzar también en la querella que presentó por tráfico de influencias en el Poder Judicial, preguntándose “¿Qué va a pasar Andrés Chadwick? ¿Qué va a pasar con el exfiscal Manuel Guerra?”.

Respecto a la querella del CDE, la parlamentaria la calificó como “una buena noticia”, sin embargo manifestó que “también nos gustaría que avance nuestra querella por tráfico de influencias en el Poder Judicial y que no termine sepultándose la causa por parte de la fiscal Claudia Perivancich”.

En ese contexto, cuestionó “¿Qué va a pasar Andrés Chadwick? ¿Qué va a pasar con el exfiscal Manuel Guerra, el creador de las clases de ética en el Caso Penta SQM donde todos terminaron quedando libres?”.

De acuerdo a la diputada, las preguntas surgen debido a que “no queremos que la impunidad opere como regla en el Poder Judicial. Ni mucho menos que termine transformándose en una asociación ilícita para proteger a mafias de élite”.

