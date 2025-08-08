Diputada Musante reivindica proyecto que permite un autopréstamo desde el fondo de pensiones tras nueva alza en el IPC

Tras la nueva alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en julio anotó un crecimiento del 0,9% y se instala en un 4,3% a doce meses, la diputada Camila Musante reivindicó el proyecto que permite un autopréstamo desde el fondo de pensiones y que se encuentra esperando su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara. Esto, considerando que el aumento en el costo de la vida fue impulsado por los reajustes al alza de las cuentas de la luz.

Tras el reporte entregado por el INE, la parlamentaria y subjefa de la bancada IND-PPD, afirmó que “ya lo habíamos advertido que iba a subir no solamente el IPC, sino incluso la inflación, en un 1% a propósito de las alzas de la cuenta de la luz”.

En ese sentido, señaló que “hay muchas deudas que se están acumulando por las alzas en la región Metropolitana que llegan hasta un 80% de las cuentas de la luz. Sabemos más que nunca que es importante hoy día contar con liquidez".

Por este motivo, reivindicó que “creemos que es momento de revivir la propuesta de Autopréstamo que estaba incorporada en la reforma previsional, visada y aprobada por el propio ministro Mario Marcel”.

“No queremos que les vayan a cortar el suministro básico a la familia, ni la luz ni mucho menos el agua. Y sabemos que esta es una cuenta que se está acumulando a propósito de algo que advertimos hace más de un año”, concluyó.

PURANOTICIA