Diputada Musante espera que el proyecto Dominga sea "rechazado nuevamente" por parte del Comité de Ministros

La diputada de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Camila Musante, espera que el Comité de Ministros vuelva a rechazar el proyecto Dominga, luego del fallo de la Corte Suprema que favoreció al proyecto minero-portuario y que habría cerrado la vía judicial para oponerse a su desarrollo.

Tras lo resuelto por el máximo tribunal, la subjefa de la bancada IND-PPD declaró que “espero que el fallo de la Corte Suprema respecto del proyecto minera Dominga no signifique un retroceso ambiental”.

En ese sentido, manifestó que “necesitamos certeza de qué va a ocurrir finalmente con este proyecto minero, pero por sobre todas las cosas necesitamos proteger nuestro medio ambiente”.

Por lo mismo, enfatizó que “nos parece impresentable que de todos los lugares donde se podría haber instalado este proyecto, se haya escogido una reserva del 80% de la población de los pingüinos de Humboldt, dentro de las muchas consecuencias negativas que va a tener este proyecto”.

Finalmente, la diputada remarcó que “esperamos que sea rechazado nuevamente por parte del Comité de Ministros”.

Este martes se conoció que la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto minero Dominga.

Por su parte, la sociedad Andes Iron, propietaria del proyecto Dominga, calificó como "histórico" el fallo. Según la empresa, la resolución del máximo tribunal del país confirma "la plena vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°161/2021 del proyecto".

"Se trata de un fallo histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental. Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización", declaró Andes Iron.

