Diputada Mónica Arce tras ser retenida en aeropuerto de Santiago: "Se me trató como una delincuente"

La diputada del Partido Humanista, Mónica Arce, quien fue retenida durante la madrugada de este martes en el Aeropuerto de Pudahuel, por una errónea orden de aprehensión, dio a conocer detalles de los momentos vividos.

En conversación con 24 horas, Arce manifestó que "no se puede retener a alguien que tiene fuero parlamentario y en ese aspecto se debió usar otro criterio".

"A mí se me dijo que estaba en calidad imputada, o sea, se me trató como una delincuente", agregó la diputada humanista, quien apuntó que "estuve en una sala de espera durante tres horas, muy asustada, donde habían otras personas a las que se les estaba interrogando cuando me estaban leyendo los derechos. Es muy complicado".

Finalmente, señaló que "no estoy diciendo que a nosotros se nos trate de una forma especial, sino sólo seguir las leyes".

Arce fue retenida en el control migratorio, puesto que el sistema arrojó que tenía una orden pendiente por el delito de hurto simple por un valor sobre las 40 UTM.

Dicha orden fue emanada desde el Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, por una causa iniciada el 31 de marzo pasado. Esto porque Arce tiene calidad de imputada en la investigación.

