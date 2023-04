Diputada Maite Orsini fue amonestada y multada por polémico "telefonazo" a Carabineros para interceder por Jorge Valdivia

La Comisión de Ética de la Cámara sancionó a la diputada Maite Orsini con una amonestación y multa del 5% de su dieta por incumplimiento de deberes parlamentarios en el bullado caso del "telefonazo" a Carabineros para interceder por su pareja, Jorge "Mago" Valdivia.

La Diputada de Revolución Democrática hizo una larga exposición para defenderse del requerimiento de parlamentarios de la UDI por eventual tráfico de influencias, tras lo cual un voto de mayoría resolvió sancionar a Maite Orsini.

Hubo cuatro miembros de la comisión que estuvieron por aplicar la sanción más dura a Orsini, esto es "censura" y multa del 15% de la dieta, pero finalmente se optó por la amonestación y el 5% de su ingreso parlamentario, es decir, unos $270 mil.

Según La Tercera, el fallo aún no se hace público y el presidente de la comisión, Nelson Venegas (PS), declinó entregar mayores detalles, a la espera de que se termine la redacción del fallo y la posterior notificación a la diputada Maite Orsini.

La afectada, en tanto, en una nota al medio, expresó que "no he sido notificada del fallo y me parece del todo improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido, contraviniendo abiertamente lo que señala el reglamento de la Cámara sobre los procedimientos de la Comisión de Ética. No tengo la resolución y, si es así, vamos a estudiar el fallo y los recursos que correspondan".

Agregó que "tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal. Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema".

El requerimiento fue presentado el 6 de marzo pasado por diputados de la UDI encabezados por Jorge Alessandri, tras conocerse el llamado de Orsini a la general Karina Soza, encargada de Derechos Humanos de Carabineros, por una supuesta vulneración que habría sufrido el "Mago" Valdivia en un procedimiento.

