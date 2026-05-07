Diputada Lorena Pizarro fue víctima de una encerrona en Macul: cinco delincuentes la amenazaron con armas blancas

La diputada Lorena Pizarro (PC) fue víctima de una "encerrona" durante la tarde de este jueves en la comuna de Macul, región Metropolitana.

La legisladora regresaba a su domicilio a bordo de un vehículo, conducido por su jefa de gabinete, cuando fueron asaltadas.

Al momento de estacionar el auto frente a la casa de la congresista, fueron abordadas por cinco personas, quienes serían adolescentes, según testimonio de las afectadas.

La militante del Partido Comunista y su jefa de gabinete fueron amenazadas con armas blancas y les robaron las llaves del vehículo.

Sin embargo, los delincuentes no pudieron hacer andar la máquina, por lo que decidieron bajarse y huir del lugar.

Dos de los antisociales fueron detenidos, mientras que las víctimas acudieron a una comisaría.

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