Diputada Joanna Pérez confía en que llegará a la presidencia de la Cámara de Diputados

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) ratificó que cuenta con el apoyo de la oposición, desde Amarillos hasta el Partido Republicano, para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, al tiempo que advirtió un "intervencionismo" del Gobierno, que busca mantener el acuerdo administrativo que le entregaba al PC ese lugar.

En entrevista con Cooperativa, Pérez afirmó que "todos sabemos que no es una elección fácil, porque el Gobierno ha estado en un afán de intervencionismo, pero estoy confiada, tranquila, porque Chile necesita avanzar en temas de seguridad, de una agenda ciudadana que tenga sintonía con la gente”.

“Y sí, tenemos el apoyo de la oposición, porque creo que es necesario que el Gobierno tenga un contrapeso para trabajar y avanzar en estos temas", destacó la exdiputada DC.

Pérez subrayó que la oposición no busca este cargo "para obstaculizar una agenda, al contrario, para sacar una agenda que le haga sentido a la ciudadanía: en materia de reactivación y crecimiento, pero especialmente en seguridad, en control migratorio; en temas que el propio oficialismo, o buena parte de ellos, de estas dos almas, obstaculiza", aludiendo al Frente Amplio y el PC.

La legisladora dijo no tener reparos al apoyo de Republicanos, a pesar de que su candidatura representa al centro político: "Estoy muy agradecida de la generosidad y el trabajo que se ha dado en este espacio, que es para dar una gobernabilidad en los temas que Chile necesita, que están estancados, una agenda que a veces se obstaculiza".

Aclaró que "no busco esto por un tema personal, sino que porque estamos en una situación bien distinta" a 2022, cuando se firmó el acuerdo que reclama el PC, y advirtió que "parece que los acuerdos son importantes cuando alguien quiere sentarse a una testera", considerando que la DC se decidió en los últimos días a respaldar la opción del PC, que tiene a Karol Cariola a la espera de los resultados de este lunes.

"Ellos han mantenido un hermetismo porque si no tienen la seguridad, no van a exponer a esa líder del partido", aunque acotó que de ser ella su rival, "no hay nada contra la diputada Cariola en lo personal; es un tema de señales políticas que el país necesita hoy".

Pérez tampoco quiso adelantar quiénes conformarán la eventual directiva que ofrece la oposición: "Lo tenemos definido, pero son ajustes que se van viendo, y también uno no es quien para vetar. Vamos a tener nuestra propuesta antes de la votación, y espero que se haga un muy buen trabajo", subrayó la parlamentaria.

