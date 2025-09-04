Diputada Joanna Pérez, autora del proyecto de voto obligatorio, mostró su molestia con el Gobierno: "Fue bochornoso, vergonzoso"

La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, autora del proyecto que buscaba establecer una sanción de multa por no sufragar en las elecciones y cuya parte más fundamental fue rechazada el lunes por la Cámara, con el oficialismo oponiéndose en bloque, mostró su decepción por lo ocurrido.

“Lo que pasó en la Cámara fue bochornoso, fue vergonzoso, fue un poco decepcionante también para quienes tratamos de trabajar seriamente”, sostuvo la parlamentaria en Radio Duna, en sintonía con la molestia de la oposición desde donde se ha advertido que no apoyarán proyectos de gobierno, en forma de represalia.

“El Presidente sí tiene una convicción de reforzar la democracia y ya lo ha demostrado. Pero sus ministros, y él ha dejado que esto pase, han actuado con calculadora en mano, y le hacen un daño a la democracia, pero también al Congreso y a las instituciones del Estado”, agregó la diputada.

Pérez criticó: “Cómo se puede entender que falten menos de tres meses para un proceso que ya partió, y que no demos certezas”.

Respecto a los ánimos en el Congreso, señaló que “ha sido bien difícil, yo diría que desde el estallido ha sido muy difícil legislar, llevar proyectos, sacar proyectos y enfrentar las graves crisis que vive el país”.

