Diputada Jiles afirma que la ministra Sedini "no da pie con bola" y "se ha vuelto un problema para el Gobierno"

Un duro cuestionamiento hacia la figura de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, fue el que planteó la diputada perteneciente al Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles.

Durante su intervención, la parlamentaria fue enfática en señalar que la secretaria de Estado "no da pie con bola" y, en consecuencia, "se ha vuelto un problema para el Gobierno".

Las declaraciones se produjeron en el marco de una conversación con radio Infinita. En dicha instancia, la legisladora trajo a colación una entrevista previa donde la propia Sedini afirmaba poseer "cuero de chancho" frente a las críticas provenientes de la izquierda.

Ante esto, la representante del PDG replicó: "El problema de Mara Sedini no es el cuero de chancho, de rinoceronte, de lo que sea, es la capacidad o no para desempeñar un determinado cargo".

Profundizando en su análisis sobre el desempeño de la autoridad, la congresista advirtió que "la mala evaluación de Mara Sedini hoy día no hace más que aumentar. Yo intenté lanzarle un salvavidas que no fuera de plomo y tengo que decir que tengo la impresión de que ella no leyó el tuit, el salvavidas y no acogió el salvavidas".

Dicho intento de respaldo alude directamente a un mensaje difundido mediante la plataforma X, donde la parlamentaria invitaba a la portavoz del Ejecutivo a soltarse de sus amarras. Específicamente, el texto publicado en su perfil personal indicaba: "La ministra Mara Sedini puede ser una buena vocera si se libera de la formalidad que el Gobierno le asigna (solemne, apretada, siguiendo la minuta) y se dedica a ser ella".

Habiendo transcurrido un plazo superior a las tres semanas desde aquella interacción virtual, la evaluación de la diputada es lapidaria. Según su perspectiva actual, la ministra "simplemente no da pie con bola y se ha vuelto un problema para el Gobierno, porque se transformó en un meme para la ciudadanía y esto es imposible de contrarrestar".

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