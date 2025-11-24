Diputada Jiles advierte que si Kast es Presidente "estaré haciéndole la vida imposible" desde el Congreso

La diputada reelecta del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, aseguró que tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast van a tener un gobierno "bastante ineficiente".

Además, advirtió que, de ganar el líder del Partido Republicano, le hará la "vida imposible" desde el Congreso.

En conversación con Tele13 Radio, la parlamentaria explicó la postura del partido ante los comicios del 14 de diciembre. "No estamos ni con la oligarquía de derecha ni con la oligarquía de izquierda, que ambas nos han mentido, nos han robado durante muchos años", planteó.

Bajo ese contexto, indicó que "ambas han demostrado que lo hacen mal cuando llegan al poder. Sea Kast o sea Jara van a tener un gobierno bastante ineficiente, que no va a resolver los problemas de las personas".

Ante ese escenario, volvió a reiterar en que se debería pensar en la posibilidad de votar nulo o blanco, "no adscribir a ninguna de esas posiciones con las que no estamos".

A pesar de manifestar una postura contraria a ambos candidatos, declaró que a Kast "le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible".

"Como no somos partidarios de ninguno de estos personajes ni de su equipo, muy probablemente vamos a estar en una oposición bastante activa", agregó.

Finalmente, señaló que en el PDG "sin duda haremos una colaboración crítica. Nadie puede contar con los 14 votos, salvo la gente. Esos votos le pertenecen a la gente".

PURANOTICIA