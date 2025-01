Diputada Gazmuri asegura que no se va a realizar el test drogas "mientras no sea correctamente aplicado"

La diputada Ana María Gazmuri comentó sobre el uso de marihuana, su convicción por “cambiar la política de drogas”, y sobre el test de drogas que se realiza semestralmente a los parlamentarios.

El pasado miércoles, la Comisión de ética de la Cámara Baja la sancionó con el 15% de su dieta parlamentaria por no someterse al test de drogas obligatorio.

En ese contexto, en una columna de opinión en BioBioChile, la legisladora aclaró “frente a las especulaciones en relación a que mi negativa a realizarme el test sería para ocultar el consumo de alguna sustancia distinta a cannabis, quiero señalar que, efectivamente, también he usado hongos psilocibes, prescritos médicamente, pero el test de drogas no incluye la psilocibina, por lo tanto, ese argumento carece de sentido”.

Gazmuri planteó que “hay errores importantes” en la manera en que se ha implementado el reglamento y que hasta la fecha “no ha existido ninguna acción” en línea con regular a la prevención del consumo indebido de sustancias.

“Es del todo correcto pesquisar el consumo indebido de sustancias, para así brindar orientación y ayuda sanitaria, pero existe también el uso responsable de sustancias y el uso lícito de las mismas”, precisó.

Junto con ello, recalcó que “ser usuario medicinal de cannabis no infringe el reglamento, solo hay que tener la correspondiente prescripción” e hizo hincapié en que algunos parlamentarios que han dado positivo al test tienen su receta médica.

En cuanto a su decisión de no realizarse el test, la legisladora dijo tener una “receta médica, es de público conocimiento que soy usuaria de cannabis, y no estoy disponible a traicionar mis principios sometiéndome a un reglamento profundamente errado y mal implementado. El camino correcto no siempre es el más fácil”.

“No me voy a realizar el test mientras no sea correctamente aplicado y tenga suficientes garantías de transparencia y respeto a la privacidad que tiene todo paciente”, añadió.

La legisladora también insistió en su compromiso “para seguir transformando la política de drogas de nuestro país, girando hacia la sensatez y la compasión, incorporando la perspectiva de gestión de riesgos y reducción de daños, tal como lo está comenzando a hacer Senda durante esta administración”.

“Seguiremos trabajando para que se cumpla la promesa del presidente Boric, “terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis”. No solo de los pacientes, sino de todos los usuarios. Regulación por La Paz es el norte”, agregó.

