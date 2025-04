Diputada Francesca Muñoz por presidenciales: "Voy directo a la primera vuelta, de ahí no me salgo"

La diputada Francesca Muñoz, flamante candidata del Partido Social Cristiano (PSC) a La Moneda, aseguró que llegará directo a la primera vuelta presidencial de noviembre y enfatizó que "de ahí no me salgo".



En entrevista con Emol, la cuarta postulante de la oposición a la Presidencia, expresó que "nosotros como PSC siempre dijimos que íbamos a tener un nombre para competir en las presidenciales. He sido nominada, agradezco a mi partido y asumo este desafío con todo el impulso, el ánimo y también agradeciendo a todos los militantes de mi partido, simpatizantes y amigos".



"Sabemos que estamos viviendo una crisis bien profunda en seguridad donde queremos trabajar fuertemente y dar un vuelco a todo lo que está ocurriendo, también impulsar la economía y avanzar fuertemente en levantar las banderas de la probidad y la transparencia", añadió.



"Seguridad ciudadana por supuesto que es la temática número uno en nuestro país y se tiene que abarcar con un cambio firme, con determinación también en las decisiones y evidentemente uno de los puntos es el respaldo institucional a nuestros Carabineros", agregó.



También afirmó que "como Partido Social Cristiano siempre estuvimos disponibles a una primaria (...) pero lamentablemente esto no se dio así. Ahora pasarán a segunda vuelta los más competitivos y estamos disponibles a levantar nuestro proyecto, seguir avanzando con nuestras ideas y confiar que nos va a ir bien".



"Yo agradecí la nominación de mi partido, ya he asumido este desafío, voy directo a la primera vuelta, vamos a estar en la papeleta, así que de ahí no me salgo, porque el compromiso con nuestras ideas y proyecto político está en un 100%. Y estoy convencida que nuestras ideas le hacen bien a Chile y en ese contexto evidentemente vamos a la papeleta en primera vuelta", recalcó.

