Diputada Emilia Schneider renuncia a la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara

Tras el rechazo a la moción de censura presentada por el diputado UDI, Sergio Bobadilla, contra la presidenta de la comisión de Educación, Emilia Schneider (FA), la parlamentaria decidió renunciar al cargo.

La comisión se encuentra actualmente votando en particular el proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo Sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), una de las iniciativas emblemáticas del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La diputada Mónica Arce (Ind.), quien será la nueva presidenta, respaldó la gestión de Schneider. "Durante todo este periodo ha mantenido una actitud de respeto, abierta a la discusión y, por sobre todo, con la intención de que logremos nuestro cometido y responsabilidad dentro de esta corporación, legislar materias de total interés para la sociedad y de manera transversal".

Asimismo, otros parlamentarios como Camila Rojas (FA), Juan Santana (PS), Helia Molina (PPD), Daniela Serrano (PC), respaldaron la gestión de la parlamentaria del Frente Amplio y acusaron a la oposición de buscar dilatar la tramitación del proyecto.

La censura, presentada por Bobadilla, se rechazó con ocho votos en contra y cinco a favor. En su defensa, Schneider manifestó que "no me sorprende, pero estoy convencida de que se me censura por intentar sacar adelante, por intentar sacar rápidamente un proyecto tan necesario como es terminar con las deudas educativas. Estoy convencida que se me censura por estar en contra del mercado educativo, en contra de la deuda educativa y por querer defender el derecho a la educación".

Tras la votación de la censura, la parlamentaria anunció su renuncia al cargo, la que, según el acuerdo administrativo, estaba prevista para algunas sesiones más adelante. Dicho acuerdo no solo define la presidencia de la Corporación, sino que también distribuye las presidencias de las distintas comisiones.

La parlamentaria dijo que "en este momento se ha cumplido mi periodo a cargo de la Comisión de Educación y corresponde, de acuerdo al acuerdo administrativo de esta Corporación, renunciar como presidenta de esta instancia”, señaló

Y agregó que “quiero agradecer profundamente a la secretaría, a los equipos, porque hemos sacado adelante un trabajo serio, hemos logrado levantar instancias de discusión con distintos actores, con la comunidad, hemos logrado levantar mesas de trabajo con el Ejecutivo, de las que lamentablemente algunos se han restado, algunos no han querido ser parte de la discusión".

"Lamentablemente, en el periodo que me ha tocado ser presidenta, luchamos contra las iniciativas dilatorias de algunos diputados de esta comisión. Algunos que no quieren avanzar, que quieren votar coma por coma de las indicaciones porque no sienten la urgencia de responder a la gente, a los estudiantes endeudados y sus familias, porque no sienten la urgencia de garantizar el derecho a la educación ¿Por qué? Probablemente porque son defensores del lucro y del mercado educativo”, aseguró Schneider

Y finalizó diciendo que “por supuesto seguiré siendo integrante de la comisión y defendiendo las convicciones y los principios que me trajeron a ser representante de este Congreso Nacional".

PURANOTICIA