Diputada electa Zandra Parisi afirma que triunfo de Kast fue un voto contra el comunismo

La diputada electa Zandra Parisi, hermana del excandidato presidencial Franco Parisi, se refirió al triunfo de José Antonio Kast en las últimas elecciones, asegurando que el resultado responde, en gran medida, a un voto de rechazo al comunismo y a la candidatura de Jeannette Jara.

En conversación con Radio Bío Bío, Parisi sostuvo que “Chile y el mundo le tienen miedo al comunismo” y que la ciudadanía confió más en Kast por su propuesta y trayectoria política. A su juicio, el respaldo al presidente electo se explica porque una parte importante del electorado votó para evitar que ganara la candidata del Partido Comunista.

En esa línea, afirmó que la candidatura de Jara estuvo marcada desde el inicio por su militancia comunista, lo que, según indicó, influyó decisivamente en el resultado. “Fue un voto contra el comunismo”, recalcó, asegurando que Kast logró representar mejor las inquietudes de un sector amplio de la ciudadanía.

Respecto al rol del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi negó que la colectividad haya llamado oficialmente a votar nulo en segunda vuelta. Explicó que lo ocurrido fue una consulta interna a la militancia, donde se presentaron todas las opciones, enfatizando que “el PDG nunca llamó a votar por nulo” como postura institucional.

Finalmente, la diputada electa aseguró que el PDG tendrá un rol bisagra y responsable en el próximo Congreso, apoyando lo que beneficie a la ciudadanía y rechazando lo que no funcione, “venga de donde venga”. Además, valoró gestos del presidente electo, como su encuentro con Javier Milei, señalando que “si la motosierra es para mejorar la salud, la educación o algo bueno para Chile, bienvenida la motosierra”.

