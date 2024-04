Diputada Cordero es blanco de críticas ante polémicos dichos sobre esquizofrénicos en Comisión de Salud

Una nueva polémica protagonizó la diputada independiente-RN María Luisa Cordero, esta vez en la Comisión de Salud de la Cámara, donde ironizó con la situación de los enfermos esquizofrénicos y sus padres, en un comentario que fue calificado como cruel.

Mientras la instancia analizaba una eventual quiebra de las isapres, en el debate de la ley corta, salió el tema de las enfermedades que podrían colapsar el sistema público de Fonasa. En ese contexto la parlamentaria emitió el siguiente concepto: “Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar. Perdón, a pesar de que soy psiquiatra”.

La doctora Cordero fue refutada de inmediato por el diputado independiente Hernán Palma, quien calificó el comentario de la psiquiatra como “una falta de respeto”.

“Yo tengo una hija esquizofrénica y créame que no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste. Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles. No le voy a aceptar esto”, dijo el diputado Palma y se retiró de la comisión.

La presidenta de la instancia, Ana María Gazmuri (PAH), suspendió la sesión medio del repudio general a la diputada Cordero. El diputado independiente Andrés Giordano expresó su respaldo a su colega Palma “y a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras”.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (CS) se preguntó “¿cuál es el aporte de la diputada Cordero? Se dedica a las polémicas y a insultar, pero no le conocemos ningún aporte al país o a nuestro distrito. Señora Cordero, esto no es farándula, haga la pega y corte la violencia y el show”.

