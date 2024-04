Diputada Cordero denuncia ser “víctima de muchísimas agresiones” tras sus dichos sobre la esquizofrenia

La diputada independiente- RN María Luisa Cordero denunció “victimización e histeria” por sus dichos sobre la esquizofrenia en la Comisión de Salud de la Cámara, donde aseguró que “si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”.

Tras el repudio generalizado por sus expresiones consideradas crueles, la parlamentaria dio un punto de prensa en el cual afirmó que “he sido víctima de muchísimas agresiones ayer (lunes) en ocasión a una situación que se vivió en la Comisión de Salud, donde habíamos estado trabajando y estaba muy tensa, y yo me referí a la tragedia que experimentan los familiares de los esquizofrénicos”.

“Las personas que me maltratan por lo que pasó no tienen idea lo que yo he hecho por los pacientes psiquiátricos de Chile. He tenido muchísimas mamás y papás agredidos por sus hijos”, aseguró.

“Para que ustedes sepan, me correspondió hospitalizar a la mamá de un paciente años atrás porque le partió el hombro con un hacha, porque una de las características de la enfermedad psiquiátrica llamada esquizofrenia es que los pacientes son absolutamente imprescindibles y pueden tomar un revolver, un hacha y matar al que tienen al frente sin ninguna conciencia. Ellos son personas ensimismadas, donde no hay culpa ni reflexión”, indicó.

“Entonces, cuando se pongan a hablar de los pacientes esquizofrénicos, no son mascotas, son seres humanos muy complejos rodeados de una familia que sufre una eternidad”, agregó.

Finalmente, dijo que haber recibido respaldo a pesar de las recriminaciones. “Yo me quedo con eso, no con la histeria, la hiperreactividad y la victimización que está tan de moda. Yo no, yo soy una persona fuerte y no me victimizo”, concluyó.

