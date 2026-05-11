Diputada Concha respalda eventual pausa del Mineduc en traspasos a los SLEP

La posibilidad de detener temporalmente la transferencia de recintos escolares hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), medida que actualmente analiza el Ministerio de Educación, fue recibida de manera positiva por Sara Concha, diputada perteneciente al Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión de Educación.

Durante una entrevista concedida al programa "Estado Nacional" de TVN, la ministra de Educación, María Paz Arzola, detalló las intenciones del Ejecutivo al respecto. La secretaria de Estado explicó que quieren "evaluar la posibilidad de hacer una pausa para poder hacer una evaluación de medidas que nos permitan mejorar lo que venga".

En la misma línea, la autoridad gubernamental profundizó sobre los posibles escenarios de este análisis, indicando que "dentro de esa evaluación y de ese plan de acción puede ser que se decida que se postergue o que se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempo con sus escuelas".

Frente a estas declaraciones, la representante en la Cámara Baja destacó que desde la cartera se "esté abriendo un espacio de evaluación respecto a la implementación de los SLEP, porque cuando hablamos de educación pública, lo más importante siempre debe ser el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes".

Asimismo, la congresista reconoció las dudas que ha despertado el mecanismo de traspaso en los distintos actores involucrados. Sobre este punto, añadió: "Entiendo que este proceso ha generado inquietudes en muchas comunidades educativas y también en los municipios, por eso me parece positivo que exista la disposición de revisar, escuchar y corregir aquello que sea necesario".

Lejos de considerar esta eventual paralización como un paso atrás, la parlamentaria sostuvo que "más que verlo como un retroceso, creo que debemos entenderlo como una oportunidad para fortalecer un sistema que debe entregar mayor calidad, estabilidad y mejores respuestas a cada territorio, especialmente a regiones como Ñuble, donde la realidad de cada comuna es distinta".

Para concluir su análisis sobre el debate educativo, la integrante de la instancia legislativa subrayó que "Hoy lo que corresponde es actuar con responsabilidad, con diálogo y poniendo a los estudiantes en el centro de cada decisión".

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