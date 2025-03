Diputada Cariola reitera críticas a allanamiento a horas de dar a luz: "No se lo deseo a ninguna mujer"

La diputada Karol Cariola (PC) criticó nuevamente el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) el mismo día en que dio a luz.

La medida, coordinada con la Fiscalía, buscaba incautar su teléfono y otros dispositivos en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias en el caso de la clínica Siera Bella. La decisión ha generado críticas en el oficialismo y el Gobierno, que cuestionan el momento del operativo.

A través de un comunicado, la parlamentaria manifestó que “hoy miércoles 5 de marzo he sido dada de alta y ya me encuentro fuera del hospital junto a mi hijo. Borjita está bien, nació sano y yo con mucho esfuerzo, a pesar de la tensión y evidentes dificultades que he tenido que enfrentar durante estos días, estoy logrando tener la calma necesaria para amamantarlo y darle los cuidados que un recién nacido necesita”, parte la declaración.

“Sin duda que no le deseo a ninguna mujer que en un momento tan especial como es dar a luz, sea objeto de una acción como la que me ha tocado vivir. Como autoridad de la República estoy siempre disponible a colaborar con la justicia y reitero que he actuado siempre apegada a la ley”, insistió la legisladora del PC.

“Como familia estamos muy agradecidos de cada mensaje de amor que nos envían, de los cariños, los buenos deseos y apoyos. Me sirven mucho para sentirme acompañada y me dan mucha fuerza”, agrega el texto.

“Espero pronto recuperar todas mis condiciones para realizar mi defensa. Por mi parte, seguiré como siempre trabajando por Chile, por sus mujeres, niños, niñas, adultos mayores, por sus trabajadores y trabajadoras, por los más humildes y excluidos, como lo he hecho siempre a lo largo de mi historia”, finaliza el comunicado.

