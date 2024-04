Diputada Cariola por censura a la mesa de la Cámara de Diputados: "La extrema derecha quiere revertir la voluntad democrática"

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), acusó a la "extrema derecha" de querer "revertir" un hito democrático, tras el anuncio de una censura para destituir a la mesa recién electa.

En entrevista con Cooperativa, Cariola afirmó que la conformación de la testera "fue parte de un acuerdo de los comités" y planteó que "hay un problema de interpretación en sus palabras, porque una cuestión muy clara es que la negociación de la mesa de la Cámara la llevaron las bancadas, y siempre los diputados sostienen diálogos con el Gobierno, (puesto que) la tarea de la Segpres es conversar con los parlamentarios".

La diputada comunista se refirió de este modo a la declaración del primer vicepresidente de la Cámara Gaspar Rivas (IND-PDG) quien afirmó que el puesto se lo "ofreció" el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, lo que luego negó asegurando que el cupo estaba comprometido para el Partido de la Gente en el acuerdo administrativo de 2022.

Por ello y ante el inminente intento de destitución, "me queda la impresión de que hay un sector político dentro de la Cámara, particularmente el Partido Republicano, que sabemos es de extrema derecha y su liderazgo es José Antonio Kast, muy interesado en revertir la voluntad democrática que ya se expresó en una votación hace menos de 48 horas", recriminó Cariola.

En ese sentido afirmó que "esta mesa acaba de ser electa y ya está presentada una censura ante cualquier excusa, no esperaron ni siquiera una respuesta o aclaración", lo que "habla de una actitud muy poco seria, y me parece lamentable que se ponga en riesgo una institución del Estado".

Además desestimó juzgar al diputado Rivas. "No se trata de quién me complique a mí o no, tiene que ver con que hemos decidido actuar en una diversidad de fuerzas políticas en una mesa, donde esperamos hacer un buen trabajo, estamos esforzándonos por ello, y esperamos que se nos juzgue por eso", enfatizó.

Si la presentación del Partido Republicano se concreta, dijo "terminamos censurados todos. La presidenta de la mesa soy yo y termino censurada sin que haya ninguna razón para ello. Me parece que claramente se están buscando excusas, lo lamento, creo que daña la democracia", insistió.

Luego hizo "un llamado a la oposición, a aquellos que realmente tienen un valor por la democracia y por las instituciones, a que jueguen un rol de darle seriedad y resguardo al Congreso Nacional, y en este caso a la Cámara", y pidió enfocarse en "poner los esfuerzos y las energías en lo que realmente importa, que es legislar en función de las necesidades de las personas".

