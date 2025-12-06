Diputada Cariola enfrenta investigación y autoriza revisión de sus movimientos bancarios

La diputada y senadora electa Karol Cariola (PC) declaró como imputada ante la Fiscalía Regional de Coquimbo en la investigación que indaga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con favores solicitados a distintas autoridades públicas. La diligencia, realizada el martes 2 de diciembre en la oficina de su abogado, Juan Carlos Manríquez, se extendió desde las 9:00 hasta cerca de las 21:00 horas.

Según reveló El Mercurio, la parlamentaria enfrentó un interrogatorio con más de 30 preguntas, en el que también autorizó la apertura de sus cuentas bancarias, aunque limitó el acceso únicamente a aquellas operaciones relevantes para la indagatoria que encabeza el Ministerio Público.

Uno de los puntos centrales abordados fue el informe policial que originó el allanamiento efectuado el mismo día en que Cariola dio a luz, documento que detallaba diversos favores solicitados por la parlamentaria en beneficio del empresario chino Bo Yang, conocido también como Emilio Yang. Durante su declaración, Cariola explicó cómo conoció a Yang y entregó antecedentes sobre la relación que mantenía con él.

La investigación también incluye antecedentes obtenidos desde el celular de la diputada, incautado el pasado 3 de marzo. En el dispositivo se encontraron numerosas conversaciones con alcaldes, ministros, subsecretarios, asesores y otros funcionarios públicos, en las que Cariola solicitaba distintos tipos de gestiones, algunas de ellas relacionadas directamente con ella, y varias otras en favor de Yang.

La causa continúa en desarrollo mientras la Fiscalía revisa documentación financiera y analiza los mensajes incautados, en un caso que mantiene bajo escrutinio a la parlamentaria recién electa al Senado.

