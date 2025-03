Diputada Cariola acusa "ensañamiento político" tras presentación de censura en su contra: "Los retrata de cuerpo entero"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, denunció un "ensañamiento político sin nombre" por parte del Partido Social Cristiano (PSC) y acusó a la Fiscalía Regional de Coquimbo de actuar sobre la base de informes desprolijos y vinculaciones falsas en la causa en su contra por tráfico de influencias.

Luego del rechazo de la censura, la diputada que llegó al Congreso con su hijo recién nacido en brazos, señaló que "vine hasta aquí teniendo que interrumpir mi posnatal, como todos lo saben, a nueve días de haber tenido mi parto en condiciones que han sido de público conocimiento, muy complejas y dolorosas, pero he tenido que venir a defenderme de este ensañamiento político que se ha hecho en mi contra basado en una gran injusticia. Yo estoy bien dentro de lo que se puede estar en estas condiciones".

"Mi hijo Borja, a quienes han visto que ha tenido que venir también, porque él no puede estar lejos de su madre, ya que es un bebé que se alimenta de lactancia materna exclusiva, también está bien. Estoy pudiendo alimentarlo a pesar de todo, lo cual evidentemente es un temor permanente como madre", añadió.

"Esta censura que han presentado los retrata de cuerpo entero. Es un ensañamiento político sin nombre, llevado a cabo por personas que no miden sentimientos ni mucho menos humanidad. Estos debieron haber sido días de cuidado, de tranquilidad, de conocerme con mi hijo. Sin embargo, ustedes ya lo han visto. Recién en estos días estoy pudiendo organizar lo que hoy día hemos convocado como una defensa", agregó.

"Todos debemos ser iguales ante la ley, pero cuando a una persona se la aborda como lo han hecho conmigo, cuando después de las acciones de la Fiscalía se desata toda una campaña de difamación, se me ataca políticamente con censuras y querellas, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando cuando a mí se me ha atacado en un momento en que no podía defenderme? Quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo", enfatizó.

También aseguró que la Fiscalía inició una causa en su contra sobre la base de un “informe desprolijo, con vinculaciones falsas y errores evidentes”.

Además, aseveró que "con esta censura quisieron sumar una institución más a la cadena de violencia que he tenido que enfrentar desde el día del nacimiento de Borja. Reitero nuevamente mi apego irrestricto a la ley y cuento con la total tranquilidad de ser inocente de lo que aquí se me ha acusado".

"Hoy he tenido que venir no por decisión propia, sino que por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé que podían llevar las diferencias a este plano tan bajo de ensañamiento personal, menos de parte de quienes se hacen llamar o se autodenominan cristianos", concluyó.

