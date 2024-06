Diputada Cariola acusa a ministro Pardow de no entregar información precisa sobre alza de tarifas eléctricas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, abordó la discusión sobre el alza de las cuentas de la luz para estabilizar las tarifas que se mantienen congeladas desde 2019.

En conversación con radio Pauta, la legisladora señaló que “lo que nosotros tenemos que poner en el centro es la necesidad de las familias y buscar caminos para paliar esta situación”.

“Hay propuestas de soluciones más de fondo, más inmediatas y de soluciones de mediano plazo. En la ley se estableció una mesa técnica asesora que ya tuvo su segunda reunión este lunes para buscar soluciones de fondo y acoger las propuestas de los parlamentarios”, precisó.

La parlamentaria manifestó que “no creo que haya una sorpresa. Nosotros sabíamos del aumento de la tarifa por un informe de la comisión de Energía que se entregó hace un año, y desde ahí que partimos espacios de conversación y propuestas para evitar esta alza o palearla de una mejor manera”.

Cariola sostuvo que "durante la discusión no se entregaron los datos concretos de cual iba a ser el alza real que se iba a provocar. Ahí es donde los parlamentarios han manifestado que tienen preocupación, porque estos elementos no estaban completamente abiertos en la discusión previa".

En ese sentido, mencionó que le pidió al ministro de Energía, Diego Pardow, “poder informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba y la verdad es que esa información nunca estuvo a disposición de manera precisa en el debate”.

“Yo no sé si el ministro no lo tenía proyectado tan claramente, si había datos que todavía no tenían en ese momento, no quiero elucubrar mala fe”, expresó.

La legisladora acotó que “a mí consta que hubo varios oficios solicitando información al respecto y esos elementos quizás no fueron tan completos”.

