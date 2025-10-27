Diputada Camila Musante obtuvo el primer lugar en los International Latino Book Awards por su libro «Locura Bajo Llave»

La diputada Camila Musante (IND-PPD) continúa consagrándose como escritora tras ser premiada en la 27° versión de los International Latino Book Awards, certamen organizado hace casi 30 años por Empowering Latino Futures, y que es considerado el premio más grande del mundo dedicado a la literatura latina. Un galardón que se ha convertido en una plataforma internacional clave para dar visibilidad a la literatura y cultura hispana en el mundo editorial anglosajón.

La parlamentaria y abogada obtuvo el premio a la mejor novela juvenil de ficción por su libro «Locura Bajo Llave», obra que narra la historia de una adolescente rebelde que vive en un orfanato y es enviada a una unidad psiquiátrica, donde conoce el amor, traiciones y locuras mientras enfrenta los fantasmas de su pasado.

El jurado destacó la novela fundamentando que “desde el principio, la historia era increíblemente atrapadora”. La ceremonía de premiación se realizó en California, Estados Unidos, sin embargo la diputada no pudo asistir. En su lugar, el escritor Michael Vera Villanueva -quien también fue premiado en la categoría cuentos- recibió el galardón en nombre de la diputada.

Al respecto, Musante manifestó sentir “orgullo para mi país” y explicó que “obviamente no pude ir a recibir el premio, porque cumplo con mis labores de parlamentaria”.

“Por supuesto que esto me provoca doble orgullo, porque la escritura es una pasión que vengo desarrollando de una manera, no sé si profesional, pero con mayor disciplina desde hace ocho años, que fue cuando escribí esta novela”, relató.

Asimismo, señaló que existieron muchas dificultades para publicar la obra. “Toqué muchísimas puertas, me cerraron más de 100 puertas las editoriales. Y hoy verla ganando el oro en un concurso internacional representando a mi país, me provoca un orgullo que no puedo explicar”.

“Lo que más destaco es el valor de la perseverancia, porque más de cien puertas debo haber tocado hace ocho años cuando escribí la novela para que pudieran publicarme y me dijeron que no. En algunos casos me dijeron que nunca sería escritora. Y hoy está ganando (la novela) un primer premio, representando a Chile en un concurso internacional, dejando nuestro nombre en alto y llevándose el primer lugar”, finalizó.

