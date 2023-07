Diputada boliviana denuncia secuestro de un chileno y otro herido a bala en Challapata

Una diputada boliviana informó este sábado, a través de sus redes sociales, que un chileno fue víctima de secuestro en la localidad de Challapata, mientras que otro resultó con heridas de bala.



Se trata de Luisa Nayar Sosa, representante de la provincia de Santa Cruz en la Cámara de Diputados de Bolivia, y opositora al gobierno de Luis Arce.



Según el relato de la parlamentaria, los compatriotas habrían llegado hasta el país vecino para intentar recuperar un camión robado en Chile el pasado 26 de junio, y que cruzó la frontera el primero de julio.



“Resulta ser que fueron a hacer las denuncias respectivas a la policía boliviana y según nos manifiestan los mismos se rehusaron a brindarles el apoyo correspondiente. Ahora, luego de haber transcurrido varios días, estas personas están siendo víctimas de una persecución armada”, detalló Nayar a través de un video.



“Nosotros hemos buscado desesperadamente tomar contacto con el ministro Eduardo del Castillo, quien lamentablemente hasta el momento no tiene una respuesta para nosotros. No nos garantizan absolutamente nada, no están precautelando la vida de estos ciudadanos. Por el otro lado, hemos puesto en conocimiento de los cónsules de Chile esta situación, como también en conocimiento de diputados chilenos”, agregó la diputada.



“Exigimos a las autoridades llamadas por ley a tomar las acciones respectivas, evitar que suceda una tragedia y evitar que con este trágico desenlace se produzca un conflicto internacional”, concluyó la congresista.



Este no es el primer reclamo que Nayar presenta en torno a vehículos robados en Chile e ingresados a su país. En mayo, la parlamentaria denunció al Ministerio de la Presidencia de Bolivia por donar un auto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pese a que este contaba con la denuncia correspondiente en ambos países.

