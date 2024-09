Diputada Barchiesi celebra reincorporación de Sebastián Zamora a Carabineros: "Siempre estuve segura de su inocencia"

Carabineros notificó a Sebastián Zamora sobre su reintegración a la institución tras ser absuelto de las acusaciones de homicidio frustrado y apremios ilegítimos relacionadas con la caída de un adolescente desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho durante una protesta en el marco del estallido social.

Tras su salida de Carabineros, Zamora trabajó en el equipo de la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi. quien desde el Congreso celebró la reincorporación del cabo.

"Estoy muy contenta porque hoy día se concretó la reincorporación de Sebastián Zamora a Carabineros de Chile. Siempre estuve segura de la inocencia de Sebastián desde ese 2 de octubre de 2020. José Antonio Kast lo dijo ese mismo día, mientras la mayoría de la clase política o insultaba a Carabineros o simplemente le hacía el quite al tema", señaló.

"Pero nosotros hemos respaldado y vamos a respaldar a Carabineros de Chile siempre", aseguró.

"Para mí fue un tremendo gusto, un honor tener a Sebastián Zamora por más de un año trabajando en el equipo, donde tuvo un desempeño profesional excelente, fue realmente un honor", declaró la legisladora.

"De hecho, hay algunos temas que pocos saben. Sebastián Zamora, por ejemplo, dejó de lado sus vacaciones en febrero para ayudar a los damnificados por el megaincendio en nuestra región", reveló.

"Hoy día estoy con sentimientos encontrados, porque la verdad es que es una pérdida para el equipo la salida de Sebastián, pero la verdad es que es una alegría tremenda que él pueda reincorporarse Carabineros de Chile. Es una pérdida para el equipo parlamentario, pero es un carabinero que gana Chile nuevamente", manifestó.

"Hoy tiene que ser un llamado de atención al Ministerio Público, al Fiscal Nacional y especialmente a la fiscal Chong, porque lo que todos los chilenos queremos hoy día es que los fiscales persigan a los delincuentes y no a los carabineros, más encima en medio de la crisis de inseguridad que estamos sufriendo en todo Chile", continuó.

"Entonces, si la fiscal Chong se quiere dedicar al activismo político, lo que tiene que hacer es salir del Ministerio Público y mandar su currículum al partido Comunista", afirmó.

"Hay muchos carabineros que están sufriendo lo mismo que vivió Sebastián estos

cuatro años. Hay carabineros que hoy día están en prisión preventiva por el estallido. A esos carabineros queremos decirles que no los vamos a dejar solos. Ÿ a Sebastián no lo dejamos solo. Hoy día se reincorpora a la institución y a ustedes los vamos a seguir apoyando de esta persecución ideológica de la izquierda radical", dijo Barchiesi.

Finalmente, la diputada indicó que "hay muchísimos carabineros que hoy día no salen en las noticias, que son totalmente anónimos. Carabineros que hoy día están en prisión preventiva. Creo que es fundamental que realmente respaldemos a Carabineros de Chile, porque lo que está haciendo la izquierda ideológica, lo que está haciendo el Ministerio Público a través de personas como la fiscal Chong, es hacer una persecución ideológica, cuando lo que queremos es que persigan a los delincuentes y no a los carabineros. Hoy día necesitamos más seguridad, necesitamos más carabineros", cerró.

Por su parte, el cabo Zamora dio a conocer que "todos los días me escriben muchos carabineros que están siendo enjuiciados por el Ministerio Público de distintas causas, pidiéndome consejo, ayuda, pero la diferencia es que estos carabineros no tienen el palco que tengo yo en este momento, y de poder decir la verdad de su verdad, de poder estar en los medios, no salen los diarios, no salen en la tele, no tienen el palco, como mencioné anteriormente, de poder contar su verdad".

Además, declaró: "Paralelamente a eso, también quiero agradecer a la diputada Barchiesi por el respaldo que me dio, por darme la oportunidad de desempeñarme profesionalmente en mi calidad de administrador público. Darle las gracias porque también son un gran equipo, ella es muy trabajadora".

VIDEO:

PURANOTICIA