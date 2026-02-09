Diez personas fueron detenidas en distintos operativos por tráfico de drogas en la región Metropolitana y en el sur del país

El Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros lideró importantes operativos durante los últimos días, dejando 10 detenidos tras controles carreteros con los canes detectores de droga y procedimientos relevantes que evitaron la comercialización de sustancias ilícitas tanto en la región Metropolitana como en el sur del país.

Gracias a una alerta emitida por un can detector de drogas, uniformados detectaron una maleta que contenía distintas sustancias ilícitas al interior de un bus de transporte de pasajeros en el kilómetro 26 de la ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa.

Tras este procedimiento, se logró la incautación de 13 kilos 83 gramos de marihuana, $98.000 en efectivo y dos teléfonos celulares. Además, fue detenida una mujer de 29 años, boliviana y con situación migratoria irregular en el país.

ENCOMIENDA

Además, agentes caninos verificaron un envío de una empresa, con origen en la comuna de San Bernardo, y con destino a Coñaripe, región de Los Ríos, el cual mantenía marihuana en su interior.

Ante esta situación, se realizó una entrega controlada de la sustancia y la designación de un agente encubierto, quien actuó bajo la fachada de trabajador de la entidad.

De esta manera, personal de la Sección OS7 Valdivia detuvo al receptor de la encomienda, quien se encontraba acompañado por el emisor del envío y el financista de la operación ilícita. Con esto, se incautó 819 gramos de marihuana y un furgón con encargo judicial vigente por evasión de pago TAG en autopistas urbanas.

Asimismo, se detuvieron a tres sujetos de 33, 36 y 43 años; chilenos y sin antecedentes penales ni órdenes vigentes. El Ministerio Público instruyó que todos los detenidos pasaran a primer control de detención el 6 de febrero en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

VIVIENDA EN CERRO NAVIA

Funcionarios especializado apoyados por personal GOPE y COP, en coordinación con la Fiscalía Local Centro Norte, dieron cumplimiento a una orden de entrada y registro de un inmueble ubicado en calle Estados Unidos, en la comuna de Cerro Navia.

Al interior de la vivienda se encontró un kilo 477 gramos de marihuana, tres kilos 371 gramos de Pasta Base de Cocaína, 88 gramos de clorhidrato de cocaína, 221 gramos de ketamina, $3.373.000 en efectivo, un teléfono celular y una pistola de aire comprimido, siendo detenidas cuatro personas.

MALETA EM BUS

La Sección OS7 Coquimbo, con apoyo del can detector de drogas fiscalizó un bus de transportes de pasajeros entre La Serena, Coquimbo y Santiago, dando alerta positiva en el sector del maletero.

Se incautó una maleta con doce paquetes que en su interior contenían marihuana elaborada, deteniendo a la mujer dueña de este objeto. Continuado con las diligencias, se capturó a otra mujer vinculada al hecho. En total fueron 13 kilos 54 gramos 700 miligramos de marihuana elaborada, $212.000 en efectivo y cuatro celulares. Con esto, el Ministerio Público instruyó que ambas detenidas, de nacionalidad boliviana, pasen a control de detención este lunes.

Al respecto, la capitán María Belén Galaz del Departamento Antidrogas OS7 indicó que “hacemos un llamado a la comunidad a denunciar las acciones que les parezcan sospechosas".

"A pesar que sea un mes estival, Carabineros aumenta sus controles y fiscalizaciones a buses y vehículos en la carretera para detener a las personas responsables de estos ilícitos”, precisó.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA