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Diez detenidos deja operativo de la PDI por tráfico de drogas en La Pintana

Diez detenidos deja operativo de la PDI por tráfico de drogas en La Pintana

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En el operativo se allanaron seis domicilios en la población El Castillo, incautando más de 21 millones de pesos en drogas, dinero en efectivo y otros elementos.

Diez detenidos deja operativo de la PDI por tráfico de drogas en La Pintana
Sábado 12 de septiembre de 2026 19:13
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La PDI detuvo a 10 personas -7 hombres y 3 mujeres- en el marco de un proceso investigativo por tráfico de drogas en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Las detenciones se realizaron durante los allanamientos a seis domicilios en la población El Castillo de la citada comuna.

En dichos inmuebles se efectuaban la venta y acopio de sustancias ilícitas, para lo cual habían sido adaptadas y reforzadas sus vías de ingreso y escape.

Las diligencias investigativas incluyeron vigilancias y seguimientos a sujetos de interés que derivaron en la ubicación de los inmuebles destinados a la comercialización y acopio de drogas.

Los detenidos son todos chilenos con antecedentes por robo con intimidación, amenazas y tenencia ilegal de armas.

El detalle de lo incautado fue cocaína, 220,48 gramos; pasta base, 970,05 gramos, y cannabis sativa, 547,25 gramos, todo avaluado en $21.685.000.

Además se incautaron 5 teléfonos, 4 balanzas digitales, 1 pistola de aire comprimido, 1 funda de chaleco balístico y $886.300 dinero en efectivo.

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